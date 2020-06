Sergio Massa y Fernando Iglesias a los gritos en plena sesión

El diputado nacional Fernando Iglesias tuvo un tenso cruce con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien finalmente les pidió a las autoridades de Juntos por el Cambio que intercedan para que se pueda continuar con la sesión mixta.

El conflicto empezó después del discurso de la diputada Gabriela Cerruti, quien tuvo una fuerte retórica contra el gobierno de Mauricio Macri y su herencia económica y social.

El diputado del PRO quería responderle a Cerruti. Cuando terminó de hablar la diputada, él gritó pidiendo una cuestión de privilegio, mientras se filmaba con el celular. “Soy diputado y tengo derechos, ¡cuestión de privilegio!, ¡cuestión de privilegio!”.

“Diputado, para que le quede claro, hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque, sino le interesa el acuerdo tiene que retirarse del bloque y armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria, sino, debe respetar a sus autoridades”, respondió Massa.

Pedido de cuestión de privilegio denegada por @SergioMassa con excusas irrelevantes. NO TIENE CORONITA, me dice además. La ancha avenida de la concordia, de la reconciliación y del medio. pic.twitter.com/GIIhUk9jRC — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 25, 2020

La discusión se trataba de si debían tratarse todos los temas o solamente los que tienen consenso. Massa añadió: “Usted no tiene coronita, no me agote la paciencia”. Ese fue el momento en el que Iglesias guardó su computadora, se puso el barbijo y se retiró del recinto.

La pelea siguió por las redes sociales. “Como diputado nacional tengo derecho a plantear una cuestión de privilegio y el presidente no me lo puede negar. El acuerdo parlamentario no tiene nada que ver”, escribió el político opositor.