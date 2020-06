Alfredo Casero quiere volver a hacer televisión: “Se lo voy a regalar a la gente”

Alfredo Casero paso por La Noche de Mirtha, y al margen de sus típicas críticas al gobierno de Alberto Fernández, el operador cambiemita reveló que está planeando su regreso a la pantalla chica.

“Yo no quería trabajar más ni hacer nada en la tele desde hace tiempo, pero ahora voy a trabajar igual para hacer reír a la gente”, confesó el actor.

“Tengo que volver a hacer lo mío”, dijo Alfredo Casero @agencialavieja en #MesazaEnCasa. pic.twitter.com/X54AoPhRFy — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) June 28, 2020

“Supongamos que tengo que aguantar, que tengo que soportar que no tengo libertad, entonces me pregunto: ¿Qué es lo que tengo acá adentro?”, planteó Casero.

“Vivo en una casa con un campito de cinco hectáreas. Tengo la suerte, que en realidad no es suerte porque me rompí laburando, de poder estar ahí. Pienso que debo volver a hacer lo mío, pero… ¿en dónde?”, reflexionó, y contó que así decidió hacer un programa de televisión.

“Le propongo a la gente lo que se me ocurre desde las redes sociales y voy mostrando lo que estoy armando. Ahora hice una carpa que tiene 10 metros por 10 metros, un laburo de locos, y ahí estoy construyendo un estudio de tele en el medio del campo”, explicó el ex-capocómico.

“Me pareció bárbaro empezar a producir de la nada. Voy a hacer un programa que no sé dónde lo va a ver la gente, ni cómo lo voy a llevar a cabo. Hago todo esto gratis porque si me tengo que ir de este mundo, lo voy a hacer ladrando y mordiendo”, afirmó Casero.

“Pienso que lo único que quieren es que me calle y me quede ahí mientras ellos manejan esto. Cuando digo ellos, me refiero a lo que toda la vida dijeron: ‘Vos primero dame el gobierno a mí y yo te muestro lo que hago’, pero son unos chantas berretas, y como yo ya soy viejo, me doy cuenta”, reflexionó.

El referente macrista dijo, entonces, que no piensa guardar silencio. “Yo voy a dar pelea, voy a hacer Cha Cha Cha y se lo voy a regalar a la gente. Estoy dispuesto a abandonar este mundo felizmente”.