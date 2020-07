Desalojan a los carpinchos de un exclusivo barrio privado de Buenos Aires

View this post on Instagram

DENUNCIA PÚBLICA POPULAR FRENTE AL AVANCE DE LOS DESMONTES EN CATEGORÍA II Y III DEL OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) DE LA LEY DE BOSQUES POR LOS MEGAPROYECTOS INMOBILIARIOS “PUERTO TRINIDAD” Y BARRIO “ELCANO” (PUEBLOS DEL PLATA) – ASAMBLEA AUTOCONVOCADA DE VECINXS “HOCÓ” A partir del 20 de marzo al día de la fecha, rige por Decreto 297/20 el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, sin embargo, ante denuncias de vecinxs cercanxs a la zona, la Asamblea Hocó tomó conocimiento del desmonte y quema de pastizales en la costa de Hudson. Estos hechos, en conjunto con el movimiento de suelo registrado, inciden gravemente sobre la zona de categoría II (amarilla) y III (verde) del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la costa ribereña de Hudson. Dichas alteraciones corresponden a las zona de humedal y bosque ribereño en donde se encuentran emplazados los megaproyectos inmobiliarios “Puerto Trinidad” y el barrio “Elcano” del fideicomiso “Pueblos del Plata” (Caputo Hnos, CUIT N° 30-71201021-1). Durante este periodo de aislamiento, las grandes corporaciones aprovechan para seguir el extractivismo en complicidad con las autoridades Municipales, las cuales teniendo potestad por sobre el ordenamiento territorial (OT), la fiscalización y el control sobre el territorio, hacen uso de su facultades para hacer caso omiso a la depredación ambiental. Atentado alevosamente contra la biodiversidad de nuestros ecosistemas, sus servicios ambientales, sus valores paisajísticos y culturales, y la salud de la población. Tomamos conocimiento, en primera instancia, a través de imágenes fotográficas y videos que hubo quema y desmonte sobre “Puerto Trinidad”. . *Continua en comentarios! o leer completo en link en bio. . #BASTADEECOCIDIOENHUDSON #PAREDDEDESTRUIRLOSHUMEDALES #RESERVANATURALYA #NOMASBARRIOSCERRADOS #OPDSHACETECARGO #HUDSON #HUMEDALES #BERAZATEGUI #jjosemussi