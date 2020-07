Rodolfo Barili fue víctima de un ataque mientras manejaba: “La sensación de indefensión es difícil de borrar”

El conductor de Telefe, Rodolfo Barili, fue víctima de un aparente intento de robo en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Ocurrió el sábado minutos antes de la 17 horas, cuando el periodista circulaba con su vehículo por esa autovía y fue apedreado a la altura de Bernal.

Barilli y sus dos hijos.

“El auto se bancó el impacto que, gracias a Dios, amortiguó y abolló el capot antes de astillar el parabrisas del lado del menor de mis hijos”, relató en sus cuentas en redes sociales.

Una vez que se aseguró que tanto Dante (16) como Benicio (13) estaban ilesos, decidió frenar en el primer control policial que hay sobre la autopista para dar aviso de la presencia de esos delincuentes y hacer la denuncia correspondiente.

“Fue a metros del incidente, donde un policía que se encontraba dentro del lugar refugiado del frío me pidió que hiciera la denuncia en el control del peaje de Hudson. Allí esperamos un rato hasta que me dijeron que por la cuarentena no hay quién tome denuncias. Ni policía ni personal de la autopista”, consignó Barilli en sus posteos.

Sin perder la calma, pero visiblemente indignado por la falta de ayuda por parte de quienes tienen el deber de defendernos, filmó un video a modo selfie en la puerta del Centro de Monitoreo de Control Policial de la autopista y denunció: “La sensación de indefensión es difícil de borrar”.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻