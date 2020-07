Jorge Lanata: “A Fabián Gutiérrez lo mataron buscando el tesoro K”

A pesar del pedido de la familia del fallecido Fabián Gutiérrez, de no politizar su asesinato, aparentemente víctima de lo que parece ser un crimen “pasional-extorsivo”, el operador mediático del Grupo Clarín, Jorge Lanata volvió a intentar vincular esta tragedia personal, a un crimen de Estado.

Lanata expresó en su programa Periodismo Para Todos que el ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner que apareció asesinado en El Calafate: “Murió de una forma curiosa: buscando el tesoro K”.

Fabián Gutiérrez.



“¿Qué es lo que creo que pasó y hablo de una hipótesis que hoy no puedo afirmarlo con información”, arrancó diciendo el sincario informativo en su ciclo de eltrece, y planteó una serie de “cuestiones” que le llamaron la atención en torno a las circunstancias en que murió el ex funcionario.

“Me llamó la atención que el cadáver de Gutiérrez estaba en otro lugar, pero donde había sido asesinado, no era su casa, alquilaba otro lugar”, sostuvo Lanata, que mostró en el inicio del informe la propiedad que había mostrado en 2012 de Gutiérrez, con un valor estimado de un millón de dólares, custodiada con una decena de cámaras de seguridad y gruesos portones.

“Me pareció raro. ¿Por qué alguien que tenía esa súper casa alquilara otro lugar? Da la impresión que en esa casa guardaba algo que quería que nadie viera o quería que la seguridad fuera mayor para que nadie pudiera acceder a ella”, argumentó Lanata.

El fundador de Página/12 alertó que “va a haber mucho que aclarar alrededor del tema Gutiérrez y espero que no se cierre esto como una causa más, porque no es una causa más. Nadie está diciendo que lo mandaron a matar, estamos diciendo que murió de una forma curiosa: buscando el tesoro K”.

Editorial completa de Jorge Lanata. Comentá con el hashtag #loscurritosdegines pic.twitter.com/G3RFfbTPjg — PPT (@PPT_oficial) July 6, 2020

Y concluyó: “El tesoro K nunca hubiera existido si no se lo hubieran robado. Si la Vicepresidente y otra gente no hubiera robado como robó, no hubiera pasado que hace poco mataran al chofer de Kirchner y que hubiera tantos casos de afano buscando esa plata oculta”.