Sergio Maldonado cruzó a Patricia Bullrich: “Es una cínica, mentirosa”

El hermano de Santiago Maldonado, Sergio, le respondió a la ex-ministra de seguridad de Cambiemos, Patricia Bullrich, luego de que esta firmara la carta de Juntos por el Cambio en la que se acusa al Gobierno del Frente de Todos de participar en el asesinado de Fabián Gutiérrez.

En declaraciones para Volver Mejores por El Destape Radio, Maldonado sostuvo que Bullrich “es una mentirosa, cínica, perversa. Todo el tiempo está ahí y pisotea arriba de los cadáveres, no le importa. No le importa si la familia de Gutiérrez sufre o no sufre”.

El crimen de Fabián Gutiérrez es de una enorme gravedad institucional y no puede quedar en manos de la fiscal Mercado, hija de la gobernadora Alicia Kirchner. Era arrepentido en la causa de los cuadernos, por eso pedimos que la causa pase a la Justicia Federal inmediatamente. pic.twitter.com/P6MwADE0vf — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2020

Maldonado cuestionó el rol de la oposición macrista: “En seguida salieron, ya pusieron quién lo había matado, que era (la vicepresidenta) Cristina Fernández. Y así avanzan y avanzan”.

Respecto al escándalo por espionaje ilegal de la AFI durante los años del Régimen macrista (2015-2019), Maldonado explicó que su caso “está durmiendo en la justicia hace dos años» y pidió que “la justicia avance un poco”.

“En Argentina se espía y luego no se investiga”, cuestionó Maldonado, “endeudaron y afanaron con una impunidad que hoy estamos hundidos y no pasa nada”, reclamó.

LA ENTREVISTA COMPLETA👇🏻