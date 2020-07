La amenaza de Roberto Navarro a un funcionario: “Tené cuidado, que quizás rompo la cuarentena”

El director del El Destape, explotó al aire contra Francisco Meritello, el secretario de Medios de La Nación, luego de que este lo acusara de faltar a la verdad.

El reclamo de Navarro tenía que ver con la falta de inversión que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández, a los medios independientes, mientras sigue beneficiando económicamente a los grande multimedios de la derecha como el Grupo Clarín, Infobae y LA NACIÓN, que irónicamente son los que piden a viva voz que caiga su gobierno.

Francisco Meritello junto a Alberto Fernández.

“Me está mandando mensaje Meritello, diciéndome que nosotros mentimos. No, no, Meritello, nosotros no mentimos. Siete meses sin cobrar un peso.”, arremetió el periodista al aire de su programa “Navarro 2023”.

“Fue el vocero del Presidente quien me dijo le debemos mil palos que dejó Mauricio Macri del año pasado, del 2019, fundamentalmente de Clarín y La Nación. Más o menos la cifra anda por ahí. Nosotros no mentimos”, recriminó Navarro.

“Y tené cuidado con llamarme mentiroso a mí, Pancho, que por ahí rompo la cuarentena, ¿sabés?”, amenazó el periodista, célebre por propinarle un paliza a Baby Etchecopar en los pasillos de Radio 10, luego de que este le faltara el respeto.

ESCUCHÁ EL AUDIO👇🏻