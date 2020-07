Daniel Tognetti: “Chicos despiértense es un gobierno que está girando del centro a la derecha”

Los periodistas Daniel Tognetti y Adrián Murano, analizaron el acto del 9 de julio organizado por la Casa Rosada, donde el presidente Alberto Fernández se mostró junto a un selecto grupo de representes del “poder real” en la Argentina.

Estuvieron a su lado Miguel Acevedo (presidente de la Unión Industrial Argentina), Carolina Castro (UIA), Héctor Daer (secretario general de la CGT), Adelmo Gabbi (titular de Bolsa de Comercio), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Néstor Szczech (Cámara Argentina de la Construcción) y Daniel Pelegrina (Sociedad Rural Argentina).

En el mismo acto, el Presidente calificó a Horacio Rodríguez Larreta como “un amigo”, y repartió elogios para otros gobernadores opositores.

Ambos periodistas coincidieron en que en el mismo, se buscó que estén presentes los sectores del poder real en la Argentina, grandes ganadores del modelo de fuga y exclusión establecido durante los años del Régimen macrista (2015-2019)

“En el acto estuvieron los dueños de la Argentina y el Gerente de la Argentina …el discurso no estuvo mal, pero si lo que hizo el viernes Alberto Fernández lo hacia Macri, que diríamos?, ahi no estaban representados los docentes, los trabajadores informales no estaban representados, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo no estaban representadas, los estudiantes no estaban representados, la resistencia al macrismo no estaba representada, estaba representado lo que se considera el poder real”, analizó Tognetti

“Chicos despiértense es un gobierno que está girando lentamente desde su posición original hacia el centro y de su posición original hacia la derecha, si se quieren dar cuenta se dan cuenta, sino se quieren dar cuenta, cada uno tiene el derecho a ser engañado de la manera que le resulte más cómoda, pero la verdad es esa, es un gobierno que está girando en toda la línea, ¿sabés cuantas veces anunció el presidente la reforma judicial?, 9 veces”, sentenció el ex-CQC.

