Viviana Canosa contó que recibió mensajes “intimidatorios” del Presidente a su celular

Viviana Canosa contó que recibió mensajes “intimidatorios” del presidente Alberto Fernández a su celular por su trabajo como conductora de Nada Personal.

“Te lo digo porque te quiero mucho: se te va a volver en contra lo que estás diciendo”, le habría escrito el jefe de Estado a la periodista, según comentó ella en Por si las moscas.

Luego, Viviana Canosa, que entrevista a figuras políticas sobre la actualidad, pensó: “No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento”.

“Cuando quiera, nos tomamos un café” con Alberto Fernández, resolvió la conductora, a quien el hecho le pareció “intimidatorio” porque su teléfono no es público.

“Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda. Cuando me desperté al otro día, me temblaban las piernas”, comentó la periodista destacada de Canal Nueve.

“Pensé que era el momento de dejar la televisión”, confesó Viviana Canosa. Y agregó: “Si tengo que laburar para decir lo que quieren que diga, no soy negocio”.