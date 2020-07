El comunicado de Canal Nueve tras las declaraciones de Viviana Canosa

Luego del revuelo generado por los dichos de la periodista Viviana Canosa, quien denunció haber recibido mensajes que la intimidaron, de parte del presidente, Alberto Fernández, el canal para el cual trabaja emitió un breve comunicado al respecto.

“Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones.”, narra el mensaje de la emisora.

#ElNueve | Ante las consultas periodísticas recibidas, Canal 9 informa que no ha recibido ningún tipo de presión gubernamental. Asimismo, ratifica su compromiso con los valores democráticos y el respeto a la diversidad de opiniones. — El Nueve (@canal9oficial) July 23, 2020

Horas antes, Canosa había brindado una entrevista para radio Ciudad, en donde reveló que presuntamente Fernández tras un programa le había enviado mensajes intimidatorios. “Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda. Cuando me desperté al otro día, me temblaban las piernas.”

Posteriomente, en el programa que conduce en Canal Nueve, realizó un descargo en donde repitió lo dicho en radio y agregó sentirse muy dolida por el mensaje que había recibido puesto el afecto que unía a ambos. “Lo lamento mucho Alberto Fernández, muchisimo, yo lo apreciaba, tenia un afecto especial por usted.”

En el mismo descargo agradeció a las autoridades del canal, por el apoyo que había recibido.