Protestas en las puertas de Canal 13: Polka no pagará los sueldos de julio

La productora Artear, cuya cara visible es el actor y productor Adrián Suar, profundizó su crisis financiera, producto de la pandemia de Coronavirus.

Polka tiene 350 empleados que venían cobrando el 75 por ciento de sus salarios, pero estos trabajadores no percibirán los salarios del mes de julio. A raíz de esta noticia, los trabajadores impulsaron este jueves una movilización en las puertas de Canal 13 Artear ubicado en Constitución, junto al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

“El SATSAID se movilizó hoy al mediodía junto a les trabajadores de Polka Producciones y una gran cantidad de cuadros gremiales a Canal 13 Artear, empresa controlante de la productora en un porcentaje cercano al 60%.”, informaron en un comunicado desde el sindicato.

“El personal de Polka no solo no tiene tareas, sino que no están cobrando los salarios en forma completa y tampoco han cobrado el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre, en una maniobra de la empresa y del Grupo Clarín para vaciar Polka mediante la apertura de un retiro voluntario que la achique a su mínima expresión.”, denunciaron.

El 1 de julio, Suar envió una carta a los empleados para explicarles la situación crítica que estaba atravesando la empresa. “La Polka que conocimos es insostenible”, aseguró en su momento.

“Llevamos más de 26 años produciendo de manera ininterrumpida. Es la primera vez que Polka atraviesa una situación tan límite como esta. Sabemos que no somos los únicos. Está a la vista que muchas empresas -como la nuestra- se enfrentan a un cuadro inevitable y, en algunos casos, sin salida. Pero lo que quizás algunos no sepan es que la problemática económica de nuestra productora viene de años atrás”, dijo Suar en otro pasaje del texto.

“De no tener respuestas favorables por parte de la patronal, el SATSAID convocará a nuevas movilizaciones frente a las empresas del Grupo Clarín.”, advierten desde SATSAID.