El secretario privado de Mauricio Macri rompe el silencio

Según informó en el día de ayer el periodista de C5N, Gustavo “Gato” Sylvestre, los peritajes del celular del secretario privado de Mauricio Macri, Dario Nieto, dieron con chats vinculados a los presuntos prestamos irregulares a la firma Vicentin, sobre el final del gobierno de Cambiemos.

En los mismos Dario Nieto, secretario privado de la Presidencia, pedía en teoría que autorizaran un préstamo de 10 millones de dólares a Vicentin a través de Sergio Nardelli. Ese mismo día salieron aprobados desde el Banco Nación.

Exclusivo: Los chats que comprometen a Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri.



— C5N (@C5N) July 29, 2020

“Que no lo lleven al Directorio del Banco Nación ni a la Sigen porque la van a complicar”, se plantea teóricamente en las misivas, dando a entender lo irregular de la situación.

“Que lo hagan por afuera”, se reclamaría en los mensajes.

Hoy el ex-secretario privado de la Presidencia, utilizó su cuenta en redes sociales, para desestimar esta información:

“Sobre los mensajes publicados ayer en C5N quiero aclarar que los peritajes en mi teléfono fueron absolutamente irregulares, tanto que aparecen mensajes enviados con fecha posterior a que me lo secuestraran. Mañana estamos presentando la denuncia.”, aseguró Nieto en su cuenta de Twitter.

“Por otro lado, no tengo ninguna relación con D’Alessio, no lo conozco, jamás en mi vida hablé con él y no tengo ningún mensaje suyo.”, sostuvo.

— Darío Nieto (@DaroNieto) July 29, 2020

“Sigo como siempre a disposición de la justicia, dando todas las explicaciones y defendiéndome cuando hacen cosas como esta.”, aseguró el ex-funcionario.

“Este intento de ensuciarme y de hacer parecer que somos todos lo mismo lo tomo como de quien viene, cuyo único objetivo es garantizar la impunidad para aquellos funcionarios kirchneristas que están procesados por corrupción. #NoSomosLoMismo”, argumentó Nieto.