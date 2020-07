Mauricio Macri le pidió ayuda a Alberto Fernández para no ir preso

Así lo sostuvo en su programa de radio, el director de El Destape, el periodista Roberto Navarro.

Tras analizar la polémica por el proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, Navarro reveló que el ex-mandatario neoliberal argentino Mauricio Macri, utilizó a su primo Jorge Macri (intendente de Vicente López), como nexo con la Casa Rosada, para que Alberto Fernández interfiera con la justicia para evitar su encarcelamiento, en las causas que más lo complican.

Alberto Fernández junto al intendente de Vicente Lopez.

“Desde hace más de una década la guerra mediático-judicial que llaman lawfare desplazó a la política como forma de acumulación de poder y de proyecto político”, sostuvo Navarro en su programa.

“Buena parte de la sociedad, al menos la mitad de los argentinos, aún cree que todas las acusaciones contra los dirigentes argentinos son ciertas. En esas condiciones es muy difícil impulsar un proyecto de desarrollo con distribución del ingreso; es muy difícil tener un país en paz”, señaló el periodista.

“El ex presiente utilizó a su primo Jorge Macri para pedirle al gobierno que presione a la justicia para no ir preso. Le preocupan las causas del Correo Argentino, parques eólicos y peajes. No es difícil que la población sepa la verdad si se tienen los medios para informarla.” denunció Navarro.

