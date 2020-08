Baby Etchecopar dolido con la partida de González Oro: “Se despidió llorando, me dijo que no aguanta más”

El conductor televisivo, Baby Etchecopar, hizo referencia, a la partida de su amigo personal y compañero de radio, Oscar González Oro, hacia el Uruguay.

“Ayer hablé con amigos. Uno de ellos el Negro Oro. Se despidió llorando, me dijo que no aguanta más. No aguantó, no puede más.”, explicó Etchecopar en su programa de A24.

“Se va a vivir a Uruguay. ¿Y sabe quién es González Oro? Es mi compañero, que lo apoyó a usted, lo bancó y lo votó”, arremetió Baby, en un diálogo imaginario con el Presidente Alberto Fernández.

“Ese es el primero que se va, no aguanta más la situación. Yo que no lo voté, no lo apoyo, no me banco a ninguno de ustedes, sigo poniendo el pecho a las balas, pero por qué no nos cree un poco a los que no lo queremos y deja de lado a los alcahuetes.”, reclamó.

“¿Por qué no se saca toda esa peste de encima y nos da bola a los ciudadanos? Ya estoy en el puerto como Gardel despidiendo a mis amigos que se van. Se van a Uruguay. Mire usted, así, con el perímetro de Córdoba es una república maravillosa”, sentenció.

