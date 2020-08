Durán Barba ya se olvidó de Mauricio Macri: “No es el líder de la oposición, ni existe oposición”

En una entrevista con Infobae, el ex-asesor presidencial, Jaime Durán Barba, que permanece recluido en un departamento en Quito, producto de la pandemia del coronavirus, aseguró que “el mundo se está cayendo a pedazos”, admitió que le hubiera sugerido a Macri no viajar a Francia porque “no era oportuno”:

—¿Cómo se enteró del viaje de Mauricio a Europa y qué opina al respecto?

Mauricio Macri cenando con su familia en París.

—Yo me enteré por la prensa. No sé, supongo que Mauricio tendrá que escoger entre seguir haciendo política o dedicarse a otras cosas que también son importantes, como la fundación de la FIFA. Pero me parece que está en una situación intermedia que provoca problemas.

—¿Uno de esos problemas puede ser que su viaje se interprete como “haber abandonado el barco” o abandonar el liderazgo de la oposición?

—Perón vivió 18 años afuera y no perdió ningún liderazgo.

—Si Macri le hubiese consultado antes de viajar: “Jaime, viajo o no a París”, ¿usted qué le habría aconsejado?

—Le habría sugerido que no. Creo que no era oportuno. Pero cada uno tiene su punto de vista y respeto los puntos de vista de los demás.

—¿Hoy Macri es el líder de la oposición?

—No es líder de la oposición ni existe oposición tampoco.

—¿Cómo que no existe oposición?

—No. Hay mucha gente que opina mal del Gobierno. Está por ejemplo el Pollo Sobrero, está en la oposición Espert. Hoy cada uno hace lo que puede.

—¿Quién es el líder de Juntos por el Cambio?

—El que mida la gente con la mira.

—¿A Horacio Rodríguez Larreta cómo lo ve en ese rol?

—Muy bien, es una persona muy preparada. Horacio es una persona que estuvo en el proyecto desde el inicio. En el año 2003 Horacio ya había sido binomio de Mauricio cuando perdieron las elecciones. Yo no estuve en esa elección. Los conocí a ellos en el 2004. Recuerdo cuando me llevó un chofer a un local del PRO y la primera persona con la que hablé fue María Eugenia Vidal, que en ese tiempo no era una persona famosa, estaba ahí ayudando. Pero María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Horacio, Marcos Peña, son personas a las que conocí en ese año y que siempre han estado ahí.

—¿Qué piensa cuando ve a Horacio Rodríguez Larreta sentado al lado de Alberto Fernández en un modo muy moderado, y que Alberto le dice “mi amigo Horacio”?

—Horacio es un ser civilizado. A mí me parece civilizado que los políticos hablen entre sí, que los políticos encuentren acuerdos.