Jorge Rial: “Cometí un error, darle espacio al feminismo en mi programa”

El conductor televisivo Jorge Rial, llevó adelante un largo descargo, tras la denuncia del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) a una sección de Intrusos, titulada “Famosos con caras de viejas”,

Esta sección de humor presentada por Rodrigo Lussich, fue cuestionada por la diputada del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, culminando en una denuncia en el organismo que combate la discriminación.

Cerruti cuestionó al conductor de Intrusos, en sus redes sociales. “¿Dónde está el feminismo de Rial? ¿O solo vale para las mujeres jóvenes? #BastaDeEdadismo”, le cuestionó la ex-referente de Nuevo Encuentro.

“Estamos entrando en una locura, una especie de cinturón donde cada vez apretamos más a la manera de expresarnos, y cada día le hacemos un agujerito más a ese cinturón y lo vamos apretando», planteó al respecto Rial.

“Tenes que pensar diez veces si hablar, y si decís una crítica tenés que pensar si es hombre, mujer, trans, si es negro, blanco, flaco o gordo para no joder. Y no podés, porque llega un momento en que no vamos a tener de qué hablar”, sostuvo el conductor.

“Yo lo único que hice fue cometer un error que lo cobré caro, muy caro, carísimo: le di espacio en este programa al feminismo. Acá tuvieron el lugar y estuvieron las voces. Pero eso no me convierte en feminista, porque yo no lo puedo ser”, dijo Rial, pesándole factura al movimiento de mujeres.

