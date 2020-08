La jugada propuesta de Dalia Gutmann que sorprendió a todos

Quizás reflexionando en torno a la imposición que significará para las futuras generaciones de argentinos, la inmensa deuda externa tomada sin control durante solamente cuatro años de gobierno del neoliberal Mauricio Macri, la comediante y actriz, Dalia Gutmann, publicó una serie de mensajes en sus redes sociales, estableciendo su radical propuesta para hacer frente a estos compromisos.

“Tengo una re idea: que la deuda del FMI la pague Macri!”, propuso Gutmann, que no suele hablar de política partidaria en las redes, recibiendo un ataque frontal, de parte de las cuentas troll aún financiadas y comandadas por el macrismo residual en Twitter.

“Que sus amigos los ayuden y que los argentinos no nos hagamos cargo de las decisiones tomadas cagándose en nosotros!”, propuso la artista.

Tengo una re idea: que la deuda del FMI la pague Macri! Y que sus amigos los ayuden y que los argentinos no nos hagamos cargo de las decisiones tomadas cagándose en nosotros! August 9, 2020

“Este twit lo pensé leyendo el diario y lo quise escribir. Ojalá todos nos sintamos libres y sin miedo a decir lo que queremos.”, explicó en un segundo mensaje la reconocida capo-cómica.

“Y a los que me dicen que la deuda con el FMI la originó el kirchnerismo, sin ánimos de defender xq no me interesa, NO, la deuda con el FMI es del macrismo”, concluyó.