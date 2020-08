Gerardo Morales tiene Coronavirus

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, resultó positivo por Coronavirus. El mismo dirigente fue el encargado de anunciar la noticia en sus redes sociales.

“Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas.

En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!”, narra el mensaje en su página de Facebook.

Con motivo del anuncio de la prolongación del aislamiento, Morales habían brindado entrevistas, sin embargo nada se comentaba sobre su salud.