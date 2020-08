Gerardo Morales sobre Macri: “Me llamó cuando estábamos bien, ahora que estamos cocinados, no llama”

Mientras el ex-presidente neoliberal argentino, Mauricio Macri, se pasea por Europa, con la escusa de de actividades como presidente de la Fundación FIFA, la realidad de única provincia gobernada por Cambiemos en el norte del país es muy distinta.

“No me gustan algunas actitudes de Macri, mejor me callo”, expresó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, cuando Luis Novaresio en radio La Red lo consultó por el viaje del ex-presidente.

Mauricio Macri cenando con su familia en París.

“Cada uno es dueño de hacer de su vida. Me llamó cuando estábamos bien, ahora que estamos cocinados, no me llamó”, expresó a su vez el mandatario provincial con ATV Noticias.

“Hubo gente de la oposición que en la situación más compleja echaba alcohol al fuego, en vez de agua. Creo que como oposición lo que tenemos que hacer es acompañar estos difíciles momentos y tener siempre diálogo.”, planteó el histórico dirigente radical, que ayer se confirmó como positivo por coronavirus

“Esto es lo que uno vive en carne propia. En provincias donde hay gente que además no te aporta nada, no hace nada y lo único que hace son fake news. Criticar en momentos donde creo que el pueblo debe estar unido afrontando estos desafíos, tenemos que pensar que hay que convivir con el virus”, planteó.

En cuanto a la situación sanitaria de su provincia señaló: “Hicimos todas las inversiones, tenemos 120 de Terapia con respiradores, pero podemos usar 60 por la cantidad de terapistas. Las camas de alta complejidad están en 93% de ocupación”.

“Llegaron terapistas desde Córdoba. Ginés González García el jueves enviará a 24 profesionales, vamos a tener capacidad para atender el 100% de las camas. Tengo las camas pero no tengo los profesionales”, relató.

“Hablo casi todos los días con Ginés, con el Presidente hablo día por medio, con honesta preocupación por Jujuy”, concluyó.