La dura advertencia de Eduardo Duhalde: “No van a haber elecciones el año que viene”

Durante su presencia en Animales Sueltos, el ex presidente argentino, Eduardo Duhalde, se refirió al complicado escenario económico y social que le espera al país luego de la pandemia de coronavirus, y advirtió sobre el peligro del creciente poderío político-militar en la región.

“Vamos a un escenario peor al del 2001”, pronosticó el ex-mandatario, y advirtió sobre una posible ruptura institucional el año entrante en el país.

Eduardo Duhalde en el piso de Intratables.

Duhalde aseguró: “Es ridículo pensar que el año que viene va haber elecciones, porque Argentina es la campeona de la dictaduras militares” y agregó: “Nadie puede ignorar que el militarismo se está poniendo de pie nuevamente en América Latina”.

“Tengo una convicción que no va haber elecciones. Cuántas veces se cayó el sistema. Por supuesto se puede caer el sistema y por supuesto que Argentina puede tener un golpe”, agregó el ex mandatario, aunque aclaró: “No digo que Alberto Fernández tenga un Golpe, no personalicemos”.

Duhalde advirtió que “Argentina corre ese riesgo porque esto es un desastre tan grande que la gente se va a revelar con todo esto. Esta es la más compleja de las presidencia que tuvimos” y añadió: “Se puede generar un peor clima al que se vayan todos”.

