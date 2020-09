La increíble aparición de Alfredo Casero en la puerta del Congreso: “Yo me cago en cualquier cosa que me digan”

Un grupo de simpatizante macristas se concentró esta noche en las puertas del Congreso de la Nación en repudio al correcto funcionamiento de la cámara baja.

Entre los presentes, se encontraba el actor militante Alfredo Casero, que sin uso del barbijo, arengó a algunos manifestantes y envió un mensaje al presidente, Alberto Fernández.

Con banderas argentinas y a pesar de las bajas temperaturas y el mal clima un puñado de manifestantes se hicieron presentes y entonaron el himno. El principal reclamo: “Que se respete la Constitución Nacional”.

Ante el reducido grupo, Casero tomó la palabra y aclamó: “Si vos estás en tu casa y no podés venir no vengas, nosotros vinimos. Yo me cago ya en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos. Lo único que quiero es que haya estado de derecho y que se respete la p… Constitución”.

Aplaudido por los presentes, el actor arengó a los manifestantes a llamar todos juntos al Presidente, para luego insultarlo colectivamente.

