Alberto Fernández: “El día que termine la pandemia habrá un banderazo de los argentinos de bien”

El presidente argentino, Alberto Fernández, adelantó este jueves que cuando termine la pandemia, saldrán a las calles los miles de argentinos que “no dudan de que son libres”.

“No veo la hora de que esta pandemia se termine, porque estoy seguro de que ese día vamos a salir a la calle y ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos de bien”, dijo Fernández en tono de arenga durante una reunión virtual con integrantes del Partido Justicialista.

Acompañado por el diputado Eduardo Valdés y por el secretario general Julio Vitobello, el líder del Frente de Todos también hizo referencia al ex-mandatario Mauricio Macri y sus funcionarios.

“Ese día sí va a haber un banderazo, un banderazo de los argentinos que no dudamos de que somos libres, de los que trabajamos para ser más libres sacándonos el peso de la deuda que teníamos con los acreedores, de los argentinos que nos quedamos en la Argentina peleándola día a día, y no nos fuimos a Suiza”, dijo en referencia al viaje del ex presidente.

Fernández sostuvo que su gobierno está siendo sometido a un “ametrallamiento mediático permanente” que obliga al peronismo a ser “más inteligente que nunca”. Por eso, pidió evitar las “distracciones” con disputas internas.

“Este no es el momento de ver quién es más peronista, cristinista, kirchnerista o albertista: este es el momento de ser frentetodista y estar más juntos que nunca”, concluyó.