Nuevos controles al dólar: habrá una retención del 35%, además del impuesto del 30%, y más restricciones

El Banco Central anuncio una batería de medidas tendientes a morigerar la sangría de dólares, que venían sufriendo las reservas argentinas en los últimos meses.

El BCRA dispuso que las empresas podrán acceder en el mercado único y libre de cambios al equivalente del 40% de sus obligaciones de deuda, las compras con tarjeta de crédito en el exterior se descontarán del cupo de 200 dólares mensuales del dólar ahorro y la AFIP establecerá una retención del 35% de impuesto a las Ganancias para la compra de dólar ahorro y las compras de tarjeta en el exterior.

A partir del 1 de septiembre, en el caso de los gastos con tarjeta de créditos y débito los pagos por consumos realizados en el exterior serán deducidos del mes calendario siguiente del cupo máximo de 200 dólares mensuales establecidos en el dólar ahorro.

En caso en que el monto gastado sea superior al máximo disponible para el mes siguiente o hubiese sido absorbido por otras compras registradas desde el 1 de septiembre, la deducción será trasladada a los máximos computables de los meses subsiguientes.

Por otra parte, el Central pone en marcha una estrategia de normalización financiera, que implicará la eliminación de la posibilidad de que los agentes financieros no residentes lleven adelante operaciones de liquidación de títulos valores contra moneda extranjera, a fin de regular la salida de divisas a través del mercado de capitales local. Es decir, que los no residentes no podrán operar el dólar Contado con Liquidación.