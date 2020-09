Moria Casán reveló detalles sobre la vida sexual de Carlos Menem: “Hacía de todo”

Moria Casán reveló detalles sobre la vida sexual de Carlos Menem después de su divorcio de Zulema Yoma.

La diva, amiga del expresidente de la Nación (1989-99), confesó que solía organizarle cenas en la Quinta de Olivos con mujeres del espectáculo.

“Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante!”, contó.

En Confrontados, Morian Casán evaluó al senador por La Rioja: “Las daba vuelta como una media, no las dejaba hacer nada y hacía él de todo”.

Además, la artista recordó que el dirigente del peronismo la contactó luego de que llamara al radical Fernando de la Rúa “un balde de Rivotril”.

Entonces, Carlos Menem le regaló una mini Ferrari a cambio de que le llevara mujeres a su residencia, entre quienes mencionó a Graciela Alfano.