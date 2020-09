Pinti no descarta un regreso de Macri: “Siempre hay chances de que nos vuelva a cagar”

A días de su próximo show por streaming, el legendario capo-cómico, Enrique Pinti, compartió su análisis sobre el presente de la Argentina, aún sumida en la pandemia de coronavirus.

Consultado por Tatiana Schapiro, a sus 80 años de edad, sobre cómo ve al país, Pinti sostuvo:

“Está cada día peor o igual, que es lo peor de todo. Siempre la misma historia. Tenemos una clase política que nace de nosotros y, como no estamos bien, lo que sale de nosotros no lo está tampoco. Es un toma y daca.”, argumentó el humorista.

“Al principio le echaba la culpa siempre a la política, después me eché la culpa a mí y ahora sé que es una culpa compartida. Si por cualquier cosa hacemos las barbaridades que hacemos en nuestra vida personal y cotidiana, a veces destruimos nuestras propias vidas y no tenemos que manejar nada más que un pequeño universo, imaginate la gente que tiene que manejar sistemas. Es un desastre. Nadie hace las cosas para bien de todos. Esta pandemia pone en evidencia que el mundo no está preparado para la salud, de ninguna manera. Han colapsado todos los sistemas: los estatales, los privados, los mixtos, los países antiguos, los orientales, los occidentales. Todos han fracasado por un bichito de mierda que ni siquiera se ve. Esto nos muestra con una debilidad total.”, explicó.

—¿Cómo ves a Alberto Fernández?

“Lo veo bien, no quisiera estar en sus zapatos, pero es una persona dialoguista y serena. A veces se va de mambo, puede cometer errores, a veces no se pone el barbijo como se lo tiene que poner, no sigue ciertas reglas, pero es una persona a la que emparento con lo que me gustó siempre del político. Fui hincha de Raúl Alfonsín y lo escucho hoy en día al hijo, que no tiene la misma envergadura del líder, pero tiene las ideas que tenía el padre y son las mismas que tengo yo. Soy una especie de radical liberal de centro. Un desastre soy, pero me identifico mucho con esa gente.”

—¿A Mauricio Macri le queda otra chance en la política argentina?

“En este país siempre hay una chance para cualquiera que nos vuelva a cagar. Con solo pensar en Menem… Todas las chances que tuvo y se nos reía en la cara. Era muy simpático, eso es una cosa que no tiene Macri ni vuelto a nacer. El Turco era simpatiquísimo, pero nos requetecontra cagó dos veces, tres veces, y lo siguieron votando. Menem tenía la estructura del Partido Peronista que, aunque no fuera peronista para nada, tiene eso de “somos todos compañeros” y hay que apoyar al jefe. Cosa que los radicales no tienen: uno va para un lado, otro para otro y empiezan con las internas. Pero sí, somos capaces de volver porque, como se lleva al desastre cada uno de los sistemas…”, respondió el artista.

“La gente, ¿por qué votó a Macri? Porque tenía los huevos por el piso de las arbitrariedades y mala praxis del último gobierno de Cristina. Entonces, como el último gobierno de Cristina llevó a un desastre económico tremendo, la gente votó a Macri. ¿Por qué no lo volvió a votar? Porque Macri, en vez de arreglar todo eso, lo empeoró aún más, descuidando salud, seguridad, educación. No bajó la pobreza, no bajó la inflación, no bajó un carajo, te vas, te vas, te vas. Pero ahora, como están desesperados porque han perdido poder ciertos sectores y Cristina sigue estando, molestando… Se supone que la reforma judicial se hace para que Cristina no vaya presa. Evidentemente, el Gobierno está debilitado porque una parte de la población que lo votó apoya a Alberto, pero la otra parte que lo votó ya está arrepentida, dice: “Que vuelva Macri porque es preferible a este señor que no hace nada porque lo domina la bruja”. Entonces, es muy posible que pueda volver Macri, por oposición. Es muy posible. ¿Por qué no? Él se va a presentar. Espero que no gane, porque que te caguen dos veces, ya no. ¿Una persona te hace un hijo y después no te lo reconoce? Bueno, una vez. Pero ya la segunda vez, por más que estés a favor de la natalidad, que se vaya a la mierda ese señor, que la ponga en otro lado.”, concluyó