Baby Etchecopar: “Me postulo a presidente”

El recalcitrante conductor opositor, Ángel Pedro Etchecopar, que tan solo meses atrás prometía abandonar el país, si el neoliberal Mauricio Macri era derrotado en las urnas, habló de las chances que tiene de irse a vivir a otro país, o de ser candidato a la Presidencia de la República.

“El otro día hablé con un abogado con el cual no hablaba hace un montón, trabajé con él y es un amigo. Me dijo ‘Baby tiene que postularse a algo, lo vota todo el mundo’”, le confesó al aire una de sus compañeras de Radio Rivadavia.

Y Baby descolocó a todos con su respuesta: “Sí, yo te digo, recién le decía a un amigo: ‘última carta antes de subirme al avión y dejar el país, me postulo a presidente’”.

El periodista no se quedó ahí y profundizó en esa intención: “No, no, yo no voy a agarrar una gobernación. ¿Pero la gente me votaría a presidente? Te llevo de jefe de Gabinete.”, planteó.

“Yo soy presidente y estos pibes no hablan más, va preso hasta el papa, que no. Preso, le robaste a la patria. Estos zurdos… Todos presos. Primero vas preso y después me explicás por qué tenés que salir. Adentro”, sentenció.