Cansado de sus alumnos, profesor renunció por Zoom

“Gracias alumnos, hasta nunca”, fueron las últimas palabras del profesor de la Universidad Nacional Federico Villareal de Perú, quien cansado de no obtener respuesta, durante una clase de zoom y les comunicó su renuncia.

El adaptarse de golpe a la virtualidad no resultó beneficioso para todas las personas y a lo largo del año se han visto una basta cantidad de videos en donde tanto los docentes como los alumnos vivían situaciones de tinte surrealista.

ya me harte, ya me harté de veras

El video que dura poco más de un minuto se volvió de forma casi instantánea viral, tras su publicación en la página de Faceboook: “UNFV PÁGINA OFICIAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA OFICIAL”.

“Ustedes no están respondiendo, ¿qué sentirían?”, comienza el descargo del docente que segundos más tarde agregó: “ya me harte, ya me harté de veras”.

“Pobre país van a confiar la gente a ustedes sus problemas y no estudian, el problema es de ustedes no del docente”, sentenció visiblemente molesto instantes antes de concluir la reunión.

