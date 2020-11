Crean una app para detectar en forma casera el Covid-19

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), desarrollaron una aplicación capaz de determinar si una persona es portadora del virus SARS-CoV2 por medio del sonido de la tos.

Conforme un artículo publicado en el portal “IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology”, este sistema de inteligencia artificial puede distinguir la diferencia en el sonido de la tos de las personas contagiadas, la que es imperceptible al oído humano.

La aplicacion cuenta con una basta base de datos, obtenida mediante grabaciones de tos forzadas, que cargan voluntariamente en la nube pacientes sanos como de aquellos que se han contagiado Coronavirus

El equipo de trabajo informó que han logrado identificar por medio de este sistema el 98,5% de las toses de las personas que tenían confirmado diagnóstico positivo de Covid-19.

“La implementación efectiva de esta herramienta de diagnóstico grupal podría disminuir la propagación de la pandemia si todos la usan antes de ir a a clase, una fábrica o un restaurante”, informa uno de los creadores de la aplicación que por el momento aguarda la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de EEUU (FDA).