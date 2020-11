Importante anuncio de último momento de la vacuna rusa Sputnik V

Anuncio de último momento de la vacuna rusa, contra el coronavirus, denominada Sputnik V, habla de un 92% de eficacia alcanzada por la misma, sin ningún tipo de complicaciones para los participantes de los ensayos clínicos.

“EL PRIMER ANÁLISIS DE DATOS PROVISIONALES DE LA VACUNA SPUTNIK V CONTRA LOS ENSAYOS CLÍNICOS DE FASE III DEL COVID-19 EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA DEMOSTRÓ UNA EFICACIA DEL 92%”, anunciaron sus desarrolladores.

BREAKING: THE FIRST INTERIM DATA ANALYSIS OF THE SPUTNIK V VACCINE AGAINST COVID-19 PHASE III CLINICAL TRIALS IN THE RUSSIAN FEDERATION DEMONSTRATED 92% EFFICACY

“No hubo eventos adversos inesperados durante los ensayos. El seguimiento de los participantes está en curso.”, informaron.

There were no unexpected adverse events during the trials. Monitoring of the participants is ongoing.