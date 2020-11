Koino Yokan: “La parte musical al fin y al cabo es la más importante”

Jeremías Oro, el bajista, guitarrista, tecladista, manager y productor del dúo independiente que la rompe en redes, charló en exclusiva con Noti En Red sobre el pasado, el presente y el futuro de la banda.

Por Malena Alvarez

A la semana de conocerse decidieron arrancar con este proyecto, ¿qué pasó que los hizo decidirse tan rápido?

“Fueron varias cosas, una fue la química, la otra fue que yo recién llegaba de un viaje de más de un año de afuera de Argentina y estaba un poco en bolas. Irse tanto tiempo de la escena musical, y más siendo como yo en ese momento guitarrista, es como un poco raro. Volví y no estaba con ningún proyecto ni cerca de armar ninguno, así que estaba con muchas ganas de arrancar algo. Tomi de otra manera, él no se dedicaba a la música, no estaba en el ambiente. Estaba recién arrancando y también tenía ganas de empezar un proyecto. Estábamos en la de arrancar un proyecto a full, salir a tocar y todo lo que eso lleva. Como hubo buena onda y teníamos ganas de lo mismo, ¿para qué aplazarlo? Podíamos arrancar. Y arrancamos”.

Empezaron con covers, ¿cómo surgió esto de querer sacar temas propios? ¿Fue una idea que salió después o estaba desde el principio?

“La idea nunca fue ponernos a hacer covers. Cuando yo lo conocí le había mostrado un par de temas míos que tenía, él me mostró un par de temas suyos, y vimos nuestras posibilidades y no teníamos prácticamente ningún contacto de nada. Yo ni tenía Instagram, no sabía lo que era, estaba en otra. Tomi sí, está más metido en la actualidad pero no tenía ningún contacto dentro de la música. Y nos preguntamos cómo hacíamos entonces para crecer. Analizamos un par de casos que arrancaron haciendo covers y nos pareció piola. Fue un proceso largo el de hacer covers, fuimos aprendiendo, y de a poco fuimos creciendo y cuando nos pareció empezamos a sacar nuestros temas. Pero el tema ‘Viaje’, que es el primer tema que sacamos, lo compuse a los 17, y ‘Cerca De Ti’, el segundo tema que sacamos y el que más escuchó la gente, lo compuse también a los 17. Hace un montón que tenía ganas de sacarlos”.

Ahora tienen 170 mil suscriptores en Youtube y más de 300 mil seguidores en Instagram. Cuando empezaron, ¿esperaban que surja esta respuesta tan rápido?

“Lo que pasó no lo esperábamos porque no hay ninguna manera de saber lo que va a pasar en el futuro. Yo qué sé, no esperaba ni más, ni menos, ni esto, porque no tenía idea. Creo que ya hace más de dos años que venimos tocando, dos años y medio, que también es bastante. La realidad es que a mí no me parece que fue tan exponencial nuestro crecimiento, sino que fue bastante lento y sostenido también. Creo que hicimos como 150 covers, es un viaje largo y recién estamos arrancando. Más allá de mi opinión no me lo esperaba, no tenía idea de cómo iba a ser, Tomi tampoco”.

¿Hay planes de un álbum o por ahora seguirán con los singles?

“Covers ya no hacemos más, hace un mes que decidimos no sacar más en el corto, mediano y largo plazo. Y temas no sé, tenemos un montón. El productor soy yo y a veces me demoro un poco más al no tener un tiempo límite ni trabajar para un cliente. Quizás a veces estoy 30 días dándole vueltas a lo mismo y al final el día 30 estoy igual que el día 1, no cambié mucho. Pero siempre le doy muchas vueltas porque como son temas nuestros no me decido. Pero veremos”.

Ustedes gestionan y manejan todo de manera independiente, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia?

“Lo gestiono todo yo, no es entre los dos. Por un lado los videos no los hacemos nosotros, los hace Agustina Mangaretto, ella se encarga de filmar, editar los videos, hacer color, etcétera. De hecho fue nominada a un premio de videoclips hace unos días. Y lo hace todo ella sola, no hay un equipo porque no hay presupuesto. Trabajamos así una vez por semana durante mucho tiempo y lo subíamos a Youtube. De la parte de la ingeniería de sonido y la mezcla se ocupa Javier Pares, de la producción de los covers y los temas nuestros el productor soy yo. Después tenemos un par de músicos en algunos temas nuestros grabados. Y para grabar yo tengo un estudio ahí casero, en nuestro caso no vamos a estudios, se graba en mi casa. Esa es la parte que se ve en internet. Lo de subir no es fácil ni difícil, lleva tiempo. Para mí ya es una boludez, pero yo porque ya lo hice 80 veces. A veces ayudan algunos amigos que también son independientes. Aprender cómo subir las cosas a Spotify, a Youtube, a Instagram tiene sus truquitos, a veces funcionan y a veces no, no es complicado pero es tedioso. También hay una parte de organizarte con todos, que es fácil, porque todo el equipo que tenemos está muy predispuesto. Y después la otra parte que sería la de management. La de hablar por ejemplo para tocar en un teatro, averiguar los porcentajes de cómo y cuánto se paga, organizar tu viaje, el de los músicos y el sonidista, ver que te dé la plata, ver cuánto se gana para pagarle a todos, es logística más que nada. Y cuando te llaman para una fecha también hay que negociar. Realmente no hay nada muy difícil en sí, lo malo es que a veces requiere contactos que nosotros nunca tuvimos, y que cuando hacés todo esto que hago yo te lleva seis horas por día. Ser independiente lleva tiempo porque después tenés que ocuparte de la parte musical que al fin y al cabo es la más importante”.