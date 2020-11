Ministro denuncia conspiración de sectores retirados de las Fuerzas Armadas

En la madrugada de hoy, el Ministro de Defensa de la Nación Argentina, Agustín Rossi, sorprendió a todos, con una preocupante denuncia sobre una supuesta conspiración en curso vinculada a sectores de las Fuerzas Armadas Argentinas, autodenominados “Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas”.

El articulador del grupo es Ernesto Juan Bossi, quien estuvo en la SIDE durante el gobierno de la Alianza y bregó por lograr que las Fuerzas Armadas se involucraran en inteligencia interna. La presentación de la mesa se hizo en la Sociedad Militar Seguro de Vida, presidida por Daniel Reimundes, un exmilitar procesado por espionaje ilegal. Tanto Bossi como Reimundes ya habían participado de una maniobra similar en 2004, entonces desbaratada por Néstor Kirchner. Ahora también participan un exjefe del Ejército de Mauricio Macri y un exjefe de la Policía bonaerense de María Eugenia Vidal.

“La Mesa de Enlace de las Fuerzas Armadas, como su nombre lo indica, nació para conspirar. Se presenta casi como una conducción alternativa a los jefes de las ffaa, asumiendo potestades, funciones y objetivos que son propios de la conducción militar en actividad”, denunció el santafesino en su cuenta en redes sociales, exponiendo la dimensión, y gravedad del supuesto complot.

“Si la Mesa de Enlace se va a ocupar de los salarios, las viviendas, el talento y los recursos humanos, implícitamente intentan descalificar a los Jefes actuales de las Fuerzas que tienen esta responsabilidad primaria”, reclamó indignado el ex-diputado.

“Conspiran contra los jefes de la ffaa, a los que ni siquieran nombran ni reconocen, conspiran contra la actual política de defensa. El Gral Bossi, es un conspirador nato. Ya lo hizo en el 2004 contra Nestor Kirchner. Lo vuelve hacer hoy”, planteó el funcionario, que también supo estar al frente del ministerio durante el período 2013-2015.

Foto de los integrantes de la denominada Mes de Enlace.

“Tuvo cargos de conducción en el Ejército durante el menemismo, periodo de mayor degradación del salario militar y florecimiento de los suplementos no remunerativos que el gobierno de Alberto Fernández “blanqueo” ante la solicitud de los actuales jefes de las ffaa”, denunció Rossi.

“Es decir, que en la Mesa de Enlace, están los que crearon los suplementos no remunerativos y los que no pudieron cambiarlos. Lamento verlo al Gral Cundom en esa foto en representación de la Fundación Criteria, pantalla de empresa de seguridad del carapintada Tito”, explicó.

“El Gral Pasqualini, fue hasta hace 10 meses jefe del Ejército. Tuvo la posibilidad de resolver alguno de los problemas que describe. No pudo, no quiso o no supo. ¿No sería prudente dejar que los que lo sucedieron intenten resolverlos ?”, se preguntó.

“Reimundes es el actual titular de Sociedad Militar Seguros de Vida, sucedió a Bossi en ese lugar. Mutual poderosa, financista principal de esta operación política, origen de gran parte de las acciones desestabilizantes vía, ws, redes, etc sobre la actual política de defensa”, planteó el funcionario.

“Fue procesado por espionaje ilegal. Su camarada Bossi tiene similares inclinaciones: integró el staff de la SIDE con de Santibañes en el gobierno de De la Rua. Ambos fueron fuertes impulsores de involucrar a las ffaa en cuestiones de seguridad interior.”, denunció el ministro.

“Es notable la presencia de mutuales militares en la Mesa de Enlace, que lucran con el salario militar, obvio encabezados por SMSV, motivo por el cual les auguro a sus integrantes un futuro más cercano al oro y la plata que al bronce”, cuestionó.

“Las mutuales militares tienen un representante en el INAES, el respetado Gral Brown, que tendría que estar meditando su permanencia habida cuenta de la fenomenal operación política contra el gobierno nacional organizada por sus auspiciantes”

“Todos los militares retirados integrantes de esta Mesa han sido beneficiados por el blanqueo dispuesto por nuestro gobierno. Los retiros van desde $ 200.000 a $ 230.000, habiendo tenido un promedio de aumento de $ 50.000 el último mes. Pero de esto no se habla”, explicó.

“El mejor aporte que pueden hacer los retirados de las ffaa es apoyar a los militares en actividad, que están haciendo y obteniendo logros que nunca se habían podido alcanzar. Y si no quieren hacerlo, al menos no entorpezcan, no conspiren”, concluyó Rossi.