Ill Quentin: “Siento que puedo hacer cualquier cosa, no solo trap”

Por Malena Alvarez

Él es el artista argentino que adoptó el nombre del director de cine Quentin Tarantino, y también uno de los responsables de la creación de la Rip Gang. Ill Quentin contó sobre sus últimos trabajos, sus planes a futuro para la vuelta a los recitales y qué le gustaría cambiar del trap.

A vos te gusta mucho el cine y lo relacionado a la producción multimedia. ¿Sentís que eso se ve reflejado en tus videos musicales?

“Siento que sí, pero en esta etapa de un lado menos convencional. Desde el momento en el que hago música pienso en el material visual. Capaz no lo expreso desde el lado de mandarme una súper producción, a veces por posibilidad y a veces por decisión propia, pero sí siento que le meto mucha fuerza a lo que es lo visual. En el último proyecto que saqué siento que quedó muy plasmado eso. Tanto musical como visualmente logré bajar una línea que venía hace tiempo con ganas de bajar y que por alguna razón no podía”.

Estás hablando de Manson, ¿no? Tu último tema y último video. ¿Cómo fue el trabajo detrás de ese single?

“El tema nace de juntarnos con Kuribo durante la cuarentena, como en el cuarto mes. Él vive a 10 cuadras de mi casa, entonces era el único lugar al que podía ir para sentirme que no estaba al pedo todo el tiempo. Necesitaba trabajar, si no me iba a volver loco. Entonces empezamos a recolectar un montón de maquetas de temas diferentes que capaz no terminábamos o material musical que siga una misma línea para capaz lograr un álbum o algo así. Y Manson como que se desprende de eso. Después visualmente también se dio en cuarentena porque yo me fui a pasar dos semanas a la casa de Fresco y no sabíamos muy bien qué hacer. Salimos un día a filmar a la calle y nos cruzamos con esa estación de servicio y lo hicimos. Después la toma de las escaleras es adentro del edificio de Fresco. Lo matamos todo en una semana”.

¿Y qué pasa con esa misma línea que se busca cuando se lleva todo al vivo? ¿Se busca una estética que sea toda parte de un solo concepto?

“Sí, pero es más fácil cuando el punto conector de todas esas cosas soy yo, me siento el núcleo de ese universo. Cuando empezábamos a hacer shows con los pibes, no había mucho problema en que suene para el orto. Aunque las cosas salieran mal, seguía siendo parte de la esencia. Llevado al vivo no sé cómo será ahora después de la cuarentena, porque tengo más ambiciones en cuanto a lo que van a ser los vivos. Pero sí siento que hay una necesidad de transmitir ese universo también en la presentación en vivo para que la gente se vaya también con una sensación más propia de lo que es ese universo. Que se queden como: ‘Ok, este artista está en esta línea’”.

foto: @nastychinchilla

Y ya que hablamos de la puesta en escena, están volviendo los recitales con protocolos, al aire libre y demás. ¿Ya hay alguna idea para una vuelta de Ill Quentin?

“Yo vengo hablando unas cosas, no puedo contar mucho igual, porque le tengo un poco de miedo a la mufa. Pero sí, tengo ganas de tocar. El otro día fui a ver a mi amiga BB Asul ahí en el Galpón de Guevara y éramos 15 personas de forma presencial, todas con distanciamiento social y sin poderse sacar los barbijos, y después por streaming. La verdad es que me parece una idea bastante copada, no solo llevable a cabo de manera simple, si no que inclusive antes de todo esto, cuando se hacían shows, había gente que se quedaba afuera porque no puede ir, porque no le da la plata para la entrada, entonces creo que el tema de hacer mitad presencial y mitad streaming es más permisivo y la gente se copa”.

Muerte en el Agua y No Hay Plan B hablan de dos opciones: el éxito o la muerte. Todo o nada. Si te ponés a fantasear, ¿Cuál es tu mayor sueño como artista? Eso que te hace pensar “cuando esté acá, es porque llegué”.

“Es una buena pregunta, porque no se me ocurre una respuesta automática. Este es el tipo de cosas que evito pensar, no porque no tenga ambición, sino porque siento que el día a día se hace más llevadero y más fácil sin estar pensando en el ‘necesito llegar a esto’. Siento que son cosas que vienen solas. Hace poco se hizo la entrega de premios de los American Music Awards, veo tocar a Billie Eilish en esos lugares, cosas copadas. Son cosas más del primer mundo, porque acá también hay entregas de premios que no tienen el mismo nivel de consumo ni de producción que puede llegar a tener una entrega de premios en otro país y con otro presupuesto. También sacar colaboraciones con artistas que consumí durante mucho tiempo, que en algún momento fueron un norte en cuanto al desarrollo artístico. Creo que son cosas que te hacen pensar que estás en un buen camino”.

foto: @nastychinchilla

En tus letras se dejan entrever ciertos ideales. ¿Qué querés cambiar del ambiente en el que te manejas?

“Asumo que con el ambiente te referís al trap nacional. Yo no me siento muy parte del trap, porque si bien es un género, siento que su definición fue muy maleable a través de los años. Nace como algo específico, pero a medida que pasa el tiempo, un montón de culturas se van apropiando de eso que es el trap, o de lo que creen que es el trap, o de cómo suena el trap, o de qué cosas hay que hacer o no hacer para ser o hacer trap. Entiendo que es el sonido que tengo más presente en mi música, pero me siento más parte de la música nacional en general que del trap. También capaz estoy hablando por las ambiciones musicales que tengo en este momento, siento que puedo hacer cualquier cosa. Pero en el trap hay mucha gente mal predispuesta. No lo digo por nadie en particular, pero siento que esta cosa de querer apropiarse de algo hace que te pongas en una posición completamente defensiva frente a cualquier cosa. Creo que eso estaría bueno cambiarlo, porque en otros géneros musicales no pasa. Me acuerdo de Luca Bocci, Simón Poxyran, Ca7riel y Paco, gente con la que tengo una ida y vuelta o algún diálogo, y es como que está mucho más relajada la situación entre otros géneros”.

foto: @nastychinchilla

En varias entrevistas afirmaste que si no fuese por la música hoy no estarías acá. ¿Tenés algo para decirle a quienes estén pasando por algo similar?

“Justamente estoy pasando ahora por una situación similar con alguien cercano que ya no está, y tengo otra nota en la que me preguntaron algo similar y hablé sobre mirar para adelante y esa situación de la luz al final del túnel, esas cosas que ahora me pongo a pensar y no las siento tanto. Cuesta mirar para adelante, pero es crucial mantenerse ocupado. Es fácil enojarse, quedarse acostado en casa y no ver a la gente que sabés que te podría hacer bien. Hay veces en las que es lo que decidimos por sobre lo que nos hace mejor. Hay que prestarle atención a la gente que nos quiere ver bien porque nos saben acompañar por mucho que cueste”.