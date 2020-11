Los elogios de Jorge Lanata a Máximo Kirchner y La Cámpora

En entrevista con su colega y amiga personal, Romina Manguel, el operador mediático del Grupo Clarín, Jorge Lanata, se refirió a las mentiras que ayudó a construir en relación a la figura del diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y la agrupación La Cámpora.

Durante años Lanata se dedicó a trasmitir en su programa la imagen de Máximo, como la de un hijo bobo del poder, dedicado exclusivamente a comer y jugar videojuegos.

“La idea de Máximo y la play station fue tuya?”, le consultó Manguel durante la nota, a lo que Lanata respondió:

“Sí, pero hablé de Máximo porque era un personaje político, no un chico que estaba en la casa sin hacer nada”.

Ya puesta en evidencia su operación en relación a la imagen del hijo de Néstor y Cristina Kirchner, hoy una de la figuras con mayor proyección de la vida política argentina, Lanata tuvo que reconocer la capacidad organizativa de la agrupación, que Máximo ayudó a construir, y consolidar, en todo el territorio nacional.

“La única organización política de los últimos 10 años que yo veo funcionar es La Cámpora.”, se sinceró el fundador de Página/12.

“No estoy de acuerdo con ellos, pero son organizados y creen en lo que hacen”, explicó Lanata.

“A los únicos tipos que veo laburar para adelante son los de La Cámpora. No veo eso en Cambiemos, ni en la izquierda”, planteó.

Consultado sobre la posibilidad de un regreso del ex-presidente neoliberal Mauricio Macri a la política activa, Lanata respondió:

“No creo que se quiera presentar, y espero que no se presente.”, planteó.

“En la mesa chica de Cambiemos te dicen que Macri está complicando, porque no se decide a estar y no estar”, explicó.

