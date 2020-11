¿Tinelli robó foto con Maradona e identidad?

Entre tantos homenajes a Diego Armando Maradona por su fallecimiento, Marcelo Tinelli subió una foto y un mensaje para despedir al ídolo.

“Hasta siempre, Diego”, escribió el empresario y titular de la Liga Argentina de Fútbol, quien supuestamente está jugando con el Diez en 1973.

Sin embargo, el usuario @omarete60 le comentó porque, según señaló, la imagen es de su infancia y no de la del conductor de la televisión argentina.

“Ese no sos vos, soy yo. No me robes ese recuerdo”, lanzó el hombre, de la categoría 60, como Diego Armando Maradona, que la rompió ese día.

El 30 de octubre pasado, cuando el Diez cumplió sesenta años, Marcelo Tinelli apareció en la cancha de Gimnasia de La Plata con abrazos y besos.

Pese a la pandemia de coronavirus y a la delicada salud del ídolo, el titular de la Liga Argentina de Fútbol no se privó del show para las cámaras.