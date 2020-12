The Economist arremete contra Alberto Fernández: “Es un Presidente sin plan”

La influyente publicación neoliberal The Economist, salió con los tapones de punta contra la gestión económica de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Con un duro editorial titulado “El presidente argentino sin plan”, la revista icono de la ortodoxia económica, apuesta a minar la confianza en el gobierno argentino, probablemente con la intencionalidad de intentar colocar otro “Mauricio Macri” en el sillón de Rivadavia.

The government of Alberto Fernández has little to show for its first year in office https://t.co/ubBHaIu76P