Joven fue brutalmente golpeado por un grupo de rugbiers en Córdoba

Un joven de 18 años fue brutalmente golpeado este fin de semana en un barrio privado de la ciudad de Córdoba, donde, según denuncia la víctima, se produjo una discusión con un grupo de rugbiers de su misma edad que habían ingresado a una fiesta a la que no estaban invitados.

El violento episodio ocurrió este domingo a la madrugada en una casa ubicada en el barrio Lomas de La Carolina, donde Lautaro Insúa, el joven que resultó agredido, participaba de una fiesta por su egreso del colegio secundario en la casa de uno de sus mejores amigos.

De acuerdo al relato de la víctima, los agresores fueron dos de los cuatro jóvenes de 17 y 18 años, jugadores del Tala Rugby Club, que irrumpieron en la casa cerca de las tres de la mañana a pesar de no haber sido invitados y reaccionaron de mala manera cuando el dueño de casa les pidió que se fueran.

“A él lo tiraron al piso y cuando yo los acompañé para afuera me pegaron a mí. Uno de estos chicos se dio vuelta y me rompió el tabique”, contó Lautaro en diálogo con Cadena 3.

“Después perdí gran parte de la vista y el equilibrio entonces me tiró contra un alambrado y el mismo chico me empieza a pegar en la cara y me rompe los orbitales. Caí al piso y el otro me pegó patadas hasta que lo sacaron”.

Tras el brutal ataque, Lautaro debió ser trasladado al Sanatorio Allende, donde los médicos constataron que tenía una fractura de tabique y otra en la órbita ocular, junto a otra serie de heridas en el rostro por las que deberá ser sometido a una cirugía reconstructiva.