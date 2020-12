Los peores argumentos antiderechos de la semana 1 del debate de IVE

Por Malena Alvarez

La semana pasada comenzó el tratamiento del proyecto de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado por el Poder Ejecutivo y ya comenzaron las consignas dudosas y los comentarios que desinforman.

Úrsula Basset, abogada y docente de la UCA, diagnosticó a las mujeres que piden aborto legal una “crisis de identidad” dado que “el modelo de mujer independiente que es dueña de su cuerpo, copia el del hombre que puede decidir si cargar con el peso de la filiación”.

“No se tiene en cuenta al que aporta la mitad de los cromosomas.”, dijo otro profesor de la UCA, el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa, señalando que la decisión de abortar no puede ser de las mujeres.

Margarita Bosch, que también trabaja en la UCA pero en el Instituto de Bioética, lamentó que a Leandro Rodríguez Lastra lo hayan inhabilitado por frenar una ILE por causales, procedimiento que ya es legal. En su momento, no se difundió lo suficiente la historia de este médico que no escuchaba los pedidos de sus pacientes. Es importante recordar que obligar a parir es tortura.

El pastor evangelista Osvaldo Carnival, el presidente del Centro Islámico de Argentina Aníbal Bakir y el pastor de la iglesia cristiana El Encuentro y directivo de ACIERA Jorge Sennewald, fueron tres figuras que aportaron únicamente para ponerse en el lugar de Dios y rechazar el aborto en su nombre. Este último además manifestó que “al aborto hay que evitarlo con políticas de prevención”, aún cuando él mismo trabajó en conjunto con María Eugenia Vidal para frenar la Ley de Educación Sexual en 2018.

María Angélica Gelli, directora del Instituto Política Constitucional, opinó que un objetor de conciencia no debería tener la obligación de derivar a una mujer que quiere abortar, algo indicado en el proyecto para que se pueda garantizar el acceso a este derecho.

El doctor en ciencias jurídicas Siro de Martini puso en duda el fallo FAL, criticó a la Organización Mundial de la Salud y demostró su preocupación respecto a que se debata la legalización del aborto días antes de navidad.

Ségolene Du Closel lamentó que cuando una mujer aborta, se pierde la oportunidad de conocer un ser humano único y “nunca sabremos cuál habría sido su aporte al mundo”. Un comentario que recuerda mucho al meme del feto ingeniero que surgió en los últimos años.

“Estamos frente al mayor genocidio universal”, declaró Guadalupe Batallan, egresada del Nacional Buenos Aires y autodenominada investigadora sobre aborto. En medio de una mezcla de cifras enumeradas a velocidad máxima dijo que actualmente se debate para dentro de unos años volver a los juicios de Nüremberg.

La abogada especializada en derecho de familia Analía Pastora, se mostró en contra del aborto legal y también del proyecto de los 1000 días que está incluido. Pastora argumentó que una persona podría embarazarse, después abortar y seguir cobrando el subsidio de los 1000 días, sin explicar cómo podría ser posible esto.

La doctora en medicina e investigadora del Conicet Laura Vargas propuso una medida tortuosa para las personas con capacidad de gestar que no quieren maternar: según ella, hay que hacerles escuchar los latidos del corazón para que “tomen conciencia”.

Pero verdaderamente el que se llevó más comentarios, mayormente negativos, fue el profesor Fernando Toller con su cita de J.R.R. Tolkien. “Está charlando Gandalf con Frodo en el Señor de los Anillos y Frodo se queja y dice: ‘Che, qué pena que Bilbo no mató a Gollum cuando tuvo oportunidad, nos estuviéramos ahorrando toda esta guerra’. Y Gandalf le dice: ‘¿Puedes tu devolverle la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte. Incluso el más sabio de los hombres no puede ver el final de todos los caminos’. Démosle una oportunidad a cada ser humano cuando no podemos devolver la vida ni a uno solo de los miles y miles que se nos ha llevado el Covid. No sumemos ahora desolación legislada a nuestra tierra”.

Mañana será el dictamen del proyecto que luego se votará en la Cámara Baja y probablemente después en el Senado de la Nación. Desde Noti En Red, se repite un pedido: que sea ley.