Tras la carta de CFK, Marcelo Longobardi insiste en agitar el fantasma de Venezuela

Luego que la vicepresidenta, Cristina Fernández, publicara en el día de ayer una carta con el balance que realizó acerca del año de gestión del gobierno a cargo del Frente de Todos, no faltaron los comentarios de partidarios de la administración anterior. El periodista Marcelo Longobardi, utilizó su programa radial para opinar.

Longobardi, realizó un rápido punteo sobre los temas sobre los que versaba la carta e inició la narrativa de su opinión. “La carta no tiene ninguna relación con el cumpleaños del gobierno ni ninguna clase de balance significativo respecto del comportamiento del Senado y el Congreso en general sino que está dedicada básicamente a la Corte”, afirmó el periodista.

Respecto de esto lanzó dos frases, “La señora de Kirchner vuelve a insistir con el lawfare, la personaliza en algunas figuras de la Corte y en los medios”, para finalmente agregar: “Así empezó Venezuela”.

A modo de conclusión, esgrimió su pensamiento respecto de la forma en la que la ex mandataria expresa sus opiniones: “La señora de Kirchner busca un procedimiento de comunicación de carácter completamente unilateral…No está dispuesta a enfrentar como debe hacer un político de envergadura alguna pregunta porque este planteo no resiste dos o tres preguntas de algunos cronistas o movileros”.

Luego el periodista analizó la carta en una entrevista radial con el sociólogo, Alejandro Katz, “Hay una gran cantidad de actores que asumen el contenido de la carta como manual de instrucciones para procedimientos fututos”. lanzó el sociólogo