“Qué tristeza”: el exasperante lamento de Mauricio Macri

Pocas horas después que se conociera que la empresa Flybondi, empezaba a operar desde el aeropuerto de Ezeiza, el macrismo se apenó. “Que tristeza”, manifestó Mauricio Macri.

La empresa low-cost, mega promocionada, por la neoliberal gestión, que operaba exclusivamente desde el aeropuerto de El Palomar, debió trasladar sus vuelos al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, mientras se concluyen las obras en Aeroparque. De esta forma comenzará a competir las restantes aerolíneas.

Rápidamente, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, mostró su molestia en Twitter, en donde además aprovechó para difundir una Fake News. El aeropuerto de El Palomar no cierra, simplemente Flybondi no volará desde el mismo.

“Qué tristeza que el aeropuerto #ElPalomar, el cuarto con mayor cantidad de pasajeros, haya sido cerrado por el gobierno. Miles de familias perderán sus empleos y muchas otras no podrán disfrutar del crecimiento que iba a traer.”, manifestó Dietrich

Qué tristeza que el aeropuerto #ElPalomar, el cuarto con mayor cantidad de pasajeros, haya sido cerrado por el gobierno. Miles de familias perderán sus empleos y muchas otras no podrán disfrutar del crecimiento que iba a traer. pic.twitter.com/ExySKNFy84 — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) December 12, 2020

De este mensaje se hizo eco el ex mandatario, Mauricio Macri, “Que tristeza”, fueron sus palabras. Y una vez más el macrismo defendió los intereses de una empresa privada.