Axel Kicillof: “Estoy inhibido y embargado”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una entrevista con Canal 26, en donde tocó temas de coyuntura y la persecución política que padeció durante el macrismo.

Durante la conversación, habló sobre la causa de “dólar futuro”, una de las primeras iniciadas apenas asumido Mauricio Macri como mandatario.

“Hoy estoy inhibido y embargado. No puedo hacer movimiento de los bienes que tengo registrados en el país, no puedo venderlos sin autorización de un tribunal. Quiero decir que soy inocente, particularmente porque no sé ni de qué se me acusa”, expresó el ex ministro de Economía.

Y agregó: “A eso llamo persecución judicial. A eso llamo usar la justicia para hacer política. Pasó y pasa en la Argentina y eso no puede pasar más. No puedo comprar ni vender mi auto, que ahora no lo estoy usando y lo quería vender. Alguien que me explique por qué”.

En consonancia con la carta de la Vicepresidenta, quien denunció una vez más Lawfare, se manifestó sobre la persecución política, que utilizó como arma de poder, el gobierno cambiemita, con el apoyo de la justicia.

“Las causas donde está más avanzado el proceso de Cristina son todas de Bonadio; el 98% es Bonadio y Bonadio no era un juez, sino un tipo que dijo que aplicaba el derecho penal creativo”, remarcó Kicillof.

Finalmente, el gobernador también trató un asunto que mucho ofuscó a los funcionarios de la gestión anterior, el pase de operaciones de la empresa Flybondi al aeropuerto de Ezeiza.

“Durante la época de Macri la política aerocomercial consistió en deteriorar mucho la posición de Aerolíneas en favor de una política de negocios privados, no de cielos abiertos” y añadió: “Se la llamó la revolución de los aviones, pero se hizo una política muy desprolija porque tuvo que ver con intereses particulares”.