El funesto deseo de Elisa Carrió para Cristina Kirchner

Al parecer la carta que presentó la ex presidenta, Cristina Fernández, en donde criticaba severamente el rol de la justicia, molestó en demasía a la oposición. Muchos ex funcionarios salieron al cruce y Elisa Carrió no fue la excepción.

En comunicación telefónica con el programa de Todo Noticias, Verdad Consecuencia, la diputada mandato cumplido, analizó la misiva. “La carta de esta semana es un claro atentado, es un golpismo institucional”, disparó y agregó: “Ella está atacando a todo el poder judicial”

la señora va a terminar condenada

Señaló además, que la intención de la vicepresidenta en realidad es atacar al propio Alberto Fernández, “Es un golpe contra el presidente de la Nación”.

“No podemos tener a una vicepresidente que destruye las instituciones para obtener su impunidad”, dijo tras afirmar que existió una asociación ilícita junto a Lázaro Báez.

A su entender si la justicia decidiera condenarla por sus lazos con Báez, esta iría presa con la mera sentencia, “lo que digo es que una sentencia condenatoria por asociación ilícita determinaría la detención y prisión domiciliaria de la señora vicepresidente de la Nación” y recalcó que la ex mandataria no tiene fueros por cuanto podría ser detenida sin mediar trámite.

“Está avanzadas muchas causas en donde efectivamente la señora va a terminar condenada porque las pruebas la condenan”, aseguró.

“Una sentencia determinaría la detención de Cristina. @todonoticias”, repitió posteriormente en su cuenta de Twitter.