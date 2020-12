Revolean sillazos contra Evo Morales durante un acto del MAS

Durante un acto llevado a cabo en Cochabamba en el día de ayer, en donde se ultimaban detalles para las elecciones venideras de 2021, un grupo de personas comenzó a revolear sillas contra el ex presidente, Evo Morales, al grito de: “Fuera”.

Desde el Movimiento al Socialismo (MAS), el propio Morales aseguró que se trataba de infiltrados de la derecha, pese a esto, se decidió expulsar a los militantes del partido que participaron de la revuelta.

Denunciamos que la derecha golpista trata de destruir la unidad del MAS-IPSP enviando infiltrados para generar violencia en nuestros ampliados que tienen como objetivo la elección democrática y pública de nuestros candidatos para los comicios subnacionales. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 14, 2020

“Establecer como máxima sanción la expulsión definitiva con ignominia del MAS-IPSP a todos los implicados e identificados en estos actos de indisciplina orgánica (…),por incurrir en faltas graves contempladas en nuestro estatuto orgánico y reglamento interno”, narra el comunicado presentado por el partido este martes.

#Cochabamba circula en redes sociales el momento en el que, en un ampliado del MAS, volaron sillas y una le llegó a Evo Morales.

Video: https://t.co/aR9DtR119C pic.twitter.com/0CMLu2yIU5 — El Potosi (@elpotosinet) December 15, 2020

Le lanzan un sillazo a Evo en el ampliado del MAS. Hay diferencias entre las bases del partido azul para definir candidaturas para las elecciones subnacionales, la reunión se lleva adelante en Lauca Ñ, en el municipio de Shinaota (Cochabamba). pic.twitter.com/fvbEtuBMBI — EL DEBER (@grupoeldeber) December 14, 2020

Asimismo, el ex Jefe de Gobierno, denunció una utilización partidaria de los medios de comunicación, que tergiversaron los hechos. “Prensa de derecha tergiversa: si estoy en reuniones donde se eligen a candidatos, dice que es “dedazo”, y si no estoy que lo hacen en contra de Evo. No les interesa la verdad. El MAS-IPSP es el partido más grande de nuestra historia y tiene diversas formas de elegir a candidatos.”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.