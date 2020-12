Elisa Carrió: “Se vienen momentos parecidos al Rodrigazo”

Tras su salida de la Cámara de Diputados, la ex-legisladora ahora impulsa un pedido de juicio político contra la vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que no ahorra en críticas para con el gobierno del Frente de Todos.

Carrió sostuvo que el mandatario argentino, Alberto Fernández, “no tiene ninguna competencia para ser presidente” y señaló que a la Argentina “se vienen momentos parecidos al Rodrigazo”.

“Alberto Fernández no muestra ninguna competencia, ni para ser hombre ni para ser presidente, pero hay que sostenerlo porque fue el hombre elegido para serlo. La verdad es que siempre fue esto que es, un lobbista. Empezó con Cavallo… es capaz de acordar con cualquiera. Pero yo no le tengo rencor pese a que fue uno de los hombres que más me persiguió”, expresó Carrió durante una entrevista para LN+.

“El presidente no tiene autoridad porque miente todos los días. Estamos en un juego sin salida. Creo que se vienen momentos más parecidos al Rodrigazo, en el sentido de un gobierno sin autoridad ninguna y una vicepresidenta que busca la venganza, porque en realidad Cristina es más parecida a López Rega que a Isabelita. Pero es una mujer que va a ir presa, seguramente con domiciliaria porque la condena le va a llegar a los 70 años, pero va a ir presa”, sostuvo.

Al respecto de su pedido de juicio político contra la actual vicepresidenta de la Nación expresó:

“Es un pedido de juicio que hoy no tiene mayoría pero que va a tener, eventualmente, los 2 tercios el año que viene”, indicó.

“Hoy por hoy Cristina Kirchner es la presidenta de hecho del país, porque ha anulado totalmente el poder presidencial. Pero está con una angustia enorme porque ella conoce el tema jurídico y sabe que no puede salir de allí, no puede salir de una condena en la causa de Vialidad, por ejemplo. Ella vino para garantizarse impunidad, pero no lo va a lograr porque no se dan las condiciones, no hay indulto para los delitos de corrupción”, aseveró.

«El poder de Cristina se basa en la venganza y el miedo que le tienen los peronistas. Ella generó siempre miedo por su excesiva violencia, nadie tiene capacidad de respuesta frente a la violencia de Cristina. Muchos hombres le tienen miedo a su locura. Con los gobernadores de las provincias, que dependen de sus recursos, pasa eso. Nadie quiere su venganza porque ella carece de límites», declaró.