Periodista rusa furiosa con los medios argentinos

En el día de hoy el popular portal argentino, Infobae, sospechado de vinculaciones con el Gobierno de los EEUU, salió a publicar una Fakenews sobre la vacuna rusa Sputnik V, que desató el pánico.

“Vladimir Putin dijo que todavía no se vacunó porque la Sputnik V no es recomendable para mayores de 60 años”, informaron desde la empresa del cuestionado empresario de medios Daniel Hadad.

🔴 AHORA | Vladimir Putin dijo que todavía no se vacunó porque la Sputnik V no es recomendable para mayores de 60 años https://t.co/HHXC2SbIL1 pic.twitter.com/wGhiqGPZrr — infobae (@infobae) December 17, 2020

Pero lo afirmado por Infobae, no puede estar más lejos de la realidad, y una de las encargadas de salir a desarmar esta operación mediática, fue la periodista de RT, Inna Afinogenova.

“No terminó de hablar Putin sobre la vacuna en mayores de 60 años, y en Argentina ya estaban con que Alberto Fernández ha comprado 10 millones de vacunas “que no sirven” (para la población de riesgo).”, explicó desde Moscú la colega.

“Antes que nada una reflexión: no, no es que no sirvan. Es que esa información llegará, cuando finalicen los ensayos en mayores de 60.”, explicó Afinogenova en su canal de Telegram.

No, no es que Alberto haya comprado 10 millones de vacunas "que no sirven". Alberto solo trata de asegurar cuanto antes vacunas para todos los argentinos(entre ellos aquellos que lo están boicoteando informativamente a base de desinformar sobre Sputnik-V)https://t.co/sCdjw5QToO — Inna Afinogenova (@inafinogenova) December 17, 2020

“Alberto solo trata de asegurar las vacunas para aquellos que lo están boicoteando informativamente a base de desinformar sobre la Sputnik-V.”, planteó la periodista.

“Quizás prefieren esperar a que llegue la de Pfizer, que ya ha vendido tantos millones a Canadá y Europa que es posible que para mayo del 2022 le resulte rentable empezar a distribuirla a Argentina y otros países. A lo mejor es que les gustó pasarse el invierno en casa y quieren que la cosa siga así un añito más.”, cuestionó.

“Putin nunca dijo que esa vacuna “no es recomendable en los mayores de 60”, tal y como titula Infobae. Lo que dijo, literalmente, es que “hoy en día se proporcionan a los ciudadanos de una determinada categoría de edad”. “Para personas como yo, las vacunas aún no han llegado. Repito una vez más, soy una persona bastante respetuosa de la ley en este sentido, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas, y hasta ahora no me he vacunado, pero definitivamente lo haré”, aclaró Inna.

“Ahora mismo están finalizando los ensayos adicionales de la Sputnik-V en un grupo de mayores de 60 años. Los desarrolladores de la vacuna están preparando un informe con los resultados de esas pruebas, y según el Ministerio de Sanidad, a finales de diciembre tomarían una decisión final sobre si recomendar su administración a mayores o no.”, explicó la conductora.

“Hace unos días el Ministerio de Sanidad anticipó que ninguno de los voluntarios mayores de 60 ha registrado efectos adversos notables y todos han generado elevados niveles de anticuerpos. Es más, según ellos, cuánto más joven es uno, peor le sienta la inyección, más efectos indeseables nota.”, sostuvo la joven, que participó de los ensayos iniciales de la Sputnik V.

“Los científicos de Gamaleya han probado la vacuna en sí mismos y muchos de ellos tienen más de 60…Cuando yo me vacuné, conocí a una señora de más de 80 en la cola, que también fue voluntaria de la fase tres. Vean este vídeo que le hicimos. En un minuto les da más información relevante que todos esos operadores mediáticos argentinos les dieron en meses.”, aclaró.