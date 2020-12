Volvió Mirtha Legrand y lo primero que hizo fue criticar al Gobierno

La histórica presentadora de televisión argentina, Mirtha Legrand, volvió a sentarse al frente de su programa después de que las tragedias personales, y la pandemia, la mantuvieron alejada de las cámaras, por casi medio año.

Luego de varios meses de ausencia, donde el programa fue llevado adelante, bastante accidentadamente, por su nieta, la actriz Juana Viale, Mirtha regresó con los tapones de punta.

En un rueda de prensa improvisanda justo antes de grabar su programa, Legrand cuestionó durante la gestión sanitaria de Alberto Fernández.

“Soy una persona de riesgo y alguien me tiene que asegurar que la vacuna no me va a hacer daño”, sostuvo en un primero momento la presentadora.

“Las políticas del Gobierno fueron pésimas”, sentenció la mediática en relación al esfuerzo que está llevando adelante la Casa Rosada desde que arrancó la pandemia de coronavirus en el mes de febrero.

