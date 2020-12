Cimafunk: “Estoy loco por tocar en vivo”

Por Malena Alvarez

Este artista es el reflejo de un mundo que cada vez se permite una mayor diversidad de voces en medio de su fenómeno de globalización. ¿Qué pasa cuando el funk sale del caribe? Erik Cimafunk lo demuestra. A finales de un año lleno de lanzamientos musicales y de una visita a Argentina suspendida, Cimafunk se tomó un momento para hablar de planes, sueños y secretos.

Se dice mucho que llegaste a La Habana buscando cumplir tu sueño. ¿Ese sueño hoy está cumplido?

“Yo salí hacia La Habana con la idea de poder hacer algo en el ámbito musical, y aun cuando tardé un poco en encontrar las maneras, logré cumplirlo. En el momento en el que logré hacer coros para una banda y vivir de ese trabajo, sabía que mi sueño estaba cumplido”.

¿Qué esperás para este 2021?

“Espero que este sea un año de muchos conciertos con mi banda, de hacer mucha bulla con mi música y llegar cada vez más a más personas. De pasar tiempo con la familia y de terminar el próximo disco, ¡y lanzarlo! Espero que sea un año activo y muy productivo”.

¿Estás ansioso por llevar “Terapia” y “Cun Cun Prá”, tus lanzamientos de este año, al vivo?

“¡Estoy loco por tocar en vivo! Tengo muchas ganas de tocar el Cun Cun Prá y los demás temas nuevos. Hace mucho tiempo que no damos un concierto, y sobre todo yo, hace muchos años que no pasaba tanto tiempo sin pisar el stage. ¡Ya estoy desesperado! Ya toca abrir ‘La Consulta’”.

En el arte, aunque no se diga de forma explícita, siempre hay discurso. En tu caso, hay términos recurrentes muy populares: “la licra”, “el bajichupa”, “la guara”, “ripiar” y demás. Mismo cuando hablás, se nota que usás activamente “cuerpa”, “contiga”, y “talla”. ¿Todo eso sale de unas ganas de contar algo más?

“Esa manera de hablar es parte de cómo uno vive. Son palabras que utilizo en mi lenguaje habitual, y suena muy rico cuando lo pones en una canción. Por ejemplo la palabra ‘talla’ es una palabra que se usa muchísimo en Cuba. Siempre hay un mensaje detrás, y al final mi objetivo es estar conectado con mis raíces, con mi barrio y con su gente. Allá en Pinar, de donde soy, la gente mayor habla muy lindo. Pero hay otra parte en el Guayabo, de donde es la familia de mi papá, en que la gente habla a lo loco, sin pausas, dicen mucha información en poco tiempo, y utilizan mucho ese lenguaje jaranero que yo pongo en mis canciones, porque al final es mi forma de hablar también”.

Tu música toma del funk, el soul y a la vez del son, la trova, el bolero y la timba. ¿Cómo te llevás con cada una de esas influencias?

“Yo estoy abierto a todo. Cuando voy a hacer una canción no me rijo por una influencia o un género. Yo me siento delante del controlador, y las cosas empiezan a salir mezclando todo. Por ejemplo, Cun Cun Prá tiene una gran mezcla. Recientemente alguien me dijo que había una clave que desde el punto de vista de la academia musical no debería estar, pero en realidad eso que se escucha es lo que a mí me va saliendo, así que me dejo llevar por todo, creo que es la mejor variante”.

¿Quiénes son tus mayores referentes? ¿Hay alguien de Argentina que te guste?

“Mis referentes mayores son de Cuba: Benny Moré, Rolando Laserie, Omara Portuondo, Elena Burke, Irakere. Interactivo es uno de mis grandes referentes y tengo la suerte de trabajar con ellos a cada rato, y es una escuela. Habana Abierta, y obviamente, James Brown, Prince, Ohio Player, Michael Jackson, Bill Whiters, All Green, Leonal Richi, Stevie Wonder, todo ese movimiento super killer, me encanta y trato de escucharlo todo el tiempo. ¿De Argentina que te voy a decir? ¡Fito Páez! Yo recuerdo en Pinar del Río, antes de yo hacer música, había una peña de Yordis Toledo y Victor Quiñones y ellos tocaban a Fito. Recuerdo un tema que para mi era wow: ‘Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa, me gusta abrir los ojos’. Eso fue un ‘puffff’ Y luego tener a ese letal al lado en el stage en Gibara, ¡imagínate!”.