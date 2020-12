La respuesta de Felipe Solá a Cristina Kirchner: “No me vendría mal otro laburo”

Este martes el canciller argentino, Felipe Solá, hizo referencia al viralizado discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en el Estadio Único de La Plata.

En el mismo la ex-mandataria aseguró en referencia a la estrategia extorsiva del lawfare macrista para con los dirigentes políticos del campo nacional y popular: “Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo”.

La dura advertencia de @CFKArgentina: “Vayan a buscar otro laburo” pic.twitter.com/dxe0ID80J2 — Noticias en Red (@notienred) December 19, 2020

En declaraciones radiales, consultado sobre si se sintió aludido por el mensaje de la ex-presidenta Solá contestó:

“No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro, ningún ministro creo que tenga tiempo”.

“No me sentí aludido pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la Vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan”, explicó.

“Dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella”, sostuvo el canciller.

En referencia al alegar Solá señaló que “hay una parte de la Justicia en la que hay lawfare”, pero “no podemos hablar de toda la Justicia porque nos quedaríamos sin justicia”.