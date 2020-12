Revelan posible nueva cepa de coronavirus en Nigeria

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC) han anunciado que parece haber surgido una nueva cepa del coronavirus en Nigeria.

“Es un linaje separado de los del Reino Unido y de Sudáfrica. El que estamos viendo en Nigeria, y esto se basa en datos muy limitados todavía, tiene la mutación 501”, afirmó el director del organismo, John Nkengasong, a los periodistas en Addis Abeba (Etiopía), refiriéndose a la variante denominada 501.V2 y anunciada por funcionarios de salud sudafricanos el 18 de diciembre.

La noticia llega después de que Reino Unido y Sudáfrica informaron sobre nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que parecen ser más contagiosas, lo que llevó a varios países a cerrar sus fronteras y suspender los vuelos.

Nkengasong explicó que el centro de investigación principal de COVID-19 de Nigeria acababa de publicar las secuencias genómicas de la nueva cepa. Se estudiarán más muestras, apuntó el funcionario. “Dennos algo de tiempo … todavía es muy temprano”, agregó.

Nigeria, el país más poblado de África, con más de 200 millones de personas, ha informado de relativamente pocos contagios por coronavirus, más de 80.000. Sin embargo, los casos registrados diarios excedieron los 1.000 por primera vez este mes; y la semana pasada, la nación registró un aumento del 52 % en los casos, detalló Nkengasong. También hubo un aumento del 40 % en Sudáfrica.

El director general de los CDC de Nigeria, Chikwe Ihekweazu, también tuiteó el jueves que en las últimas semanas ha habido un gran aumento en la cantidad de muestras enviadas al laboratorio de referencia de los CDC de Nigeria.

“We continue to record significant increase in #COVID19 cases across the country. Over 50% of cases are young people aged 21-40, which indicates the driver of transmission & need to #TakeResponsibility especially at this time of the year”#CelebrateResponsibly



