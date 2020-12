La negra Vernaci dura contra Juana Viale: “Qué jodida que sos”

La popular conductora radial, Elizabeth Vernaci, le salió al cruce a la nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, por sus mentiras en torno a la vacuna rusa en contra del coronavirus.

Siguiendo los pasos de su abuela, que sirvió a los fines propagandísticos de la última dictadura cívico-militar, ahora Viale opera desde su lugar de presentadora televisiva, a favor de los laboratorios farmacéuticos privados, vinculados a los EEUU, replicando fakenews en contra de la vacuna Sputnik V.

Vernaci, durante su programa “La Negra Pop” apuntó contra Juana Viale por tratar de descalificar la vacuna desarrollada por el instituto público Gamaleya.

La locutora y sus compañeros comentaron el regreso de Mirtha Legrand. En ese contexto, los columnistas se centraron en unas declaraciones que realizó “Juanita” con respecto a la vacuna rusa.

En un primer momento, los compañeros de Vernaci corrigieron a Mirtha por sus declaraciones: “Esta pandemia no nos ha llegado solo a nosotros, sino al mundo, a la humanidad”.

Luego la Negra se burló: “Claro, nosotros no somos ni seres humanos, ni estamos en el mundo”, a lo que Humberto Tortonese, agregó: “No, somos reinas”. A continuación, se la escucha a Mirtha decir que ella se quiere aplicar la vacuna. Como consecuencia, Juana le pregunto:“¿Qué vacuna te pondrías?”. La que llegue, Juanita”, bromeó la conductora de Radio Pop.

Mirtha entonces reveló que se pondría la vacuna Pfizer y Juana insistió: “¿La rusa no te la pondrías?”. Sin embargo, luego de que “La Chiqui” exprese que no lo sabía, la actriz le informó: “No, no se puede porque si es hasta los 60 años…”. En ese momento, la Negra apuntó sin filtro: “¡Ay, qué jodida que sos, Juanita, eh! Tenés el gen de la abuelita, mami”.

En esa misma línea, Juana continúa declarando: “Porque dicen que la vacuna rusa esta hecha para personas de hasta 60 años”. Por lo que la Negra la corrigió: “Ahora ya se puede”. “Bueno, Mirtha, ponetela tranquila”, sumó Tortonese. Finalmente, Vernaci sentenció filosa: “Las dos juntas, ¡mamita! Lo que debe ser una comida con ellas”.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻