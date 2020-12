El enojo del Dipy por no recibir el tiempo que él cree merece en la tele

Adrián Martínez, conocido como “El Dipy”, fue invitado al programa de Alejandro Fantino, en donde continuó su rally mediático en donde dice ser un simple ciudadano cansado de los políticos.

Al hablar sobre el tweet que esta semana lo hizo viral, la periodista Marcela Tauro le consultó: “¿No te sentís un poco usadito?”, en clara referencia al re posteo de Mauricio Macri.

“¿Por quién?”, contestó el músico y agregó: “Porqué me retuiteó un ex presidente por ejemplo?, si a él le sirvió lo que yo dije buenísimo”.

Posteriormente continuó su clásico mensaje de libertad mental en lo que se refiere a política. “El fanático de un partido político, es como un cornudo enamorado, vos les mostrás las pruebas y siguen ahí. Hay que ver la realidad y eso me enoja”, expresó.

Sin embargo como en todo programa de la tarde, los temas a tratar deben continuar al ritmo de los tiempos televisivos y al terminar su extenso monólogo, frenaron para tratar la muerte de Diego Maradona, sobre el cual también fue consultado por su opinión.

“¿Me puedo ir?”, le preguntó a Eduardo Battaglia y continuó, “por qué no me copó que me hayan cambiado de tema cuando yo empecé a hablar de lo que pienso, y la verdad siento que me faltaron al respeto”.

Ante este reclamo Battaglia absorto, le respondió: “¿Sabés que pasa, es que la idea, era dialogar y entraste en un monólogo”.

Pese a los intentos de los panelistas y aún del propio conductor, por calmar las aguas, el músico continuó su soliloquio y deslizó que en realidad no recibía el tiempo que merecía por cuestiones políticas.

Te invitan para que hables de lo que opinas y cuando empezas hablar, t quieren cortar.

como ven que no pueden, cambian de tema.

Mil disculpas a los que trabajan ahí, no es con ustedes.

Pero se ve la bajada de línea.

Si a los de arriba no les gusta lo que digo, no me inviten.😘 pic.twitter.com/kSJgV9krHJ December 29, 2020

Terminado el programa, utilizó su cuenta de Twitter para continuar su queja. “Te invitan para que hables de lo que opinas y cuando empezas hablar, t quieren cortar.

como ven que no pueden, cambian de tema.”



“Mil disculpas a los que trabajan ahí, no es con ustedes.

Pero se ve la bajada de línea.

Si a los de arriba no les gusta lo que digo, no me inviten.😘”, escribió.